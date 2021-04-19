Синоптики рассказали о погоде на майские праздники в Москве

Потепление в Москве наступит ближе к Дню Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в первые дни месяца погода будет «нешашлычная»: ночью ожидается температура от 1 до 6 градусов тепла, днем — от 12 до 17. В столице местами возможны дожди.

Согласно предварительному прогнозу, с 4-5 мая до Дня Победы температура превысит календарную норму на один-два градуса: от плюс 5 до плюс 10 ночью и от плюс 15 до плюс 20 днем.

Ранее синоптики пообещали москвичам подходящую для шашлыков погоду на майские праздники.

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Также стало известно, что 19 апреля в Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до 12:00 мск 20 апреля. Синоптики предупредили, что непогода будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления.