Собянин рассказал о перспективах развития наземного транспорта в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин обрисовал будущее наземного транспорта столицы.

По его словам, на большинстве маршрутов будет введено тактовое расписание.

«Автобусы будут отправляться через равные промежутки времени - каждые 5, 10 или 15 минут в зависимости от типа маршрута», - отметил Собянин.

Кроме того, станет больше сидячих мест, пообещал мэр.

Появится и бесконтактная оплата банковскими картами, а также USB-розетки для зарядки гаджетов.

«Перевозчики будут чаще мыть и дезинфицировать автобусы - опыт пандемии диктует новые правила», — сообщил мэр в понедельник на своем персональном сайте.

«Для водителей вводится форменная одежда», — рассказал он.

Помимо этого в автобусах установят систему контроля усталости водителя «Антисон».

Что же касается всех прежних требований: соблюдение расписания, оплата «Тройкой» и бесплатный проезд для льготников, то они, разумеется, остаются в силе, заверил Собянин.

Важна и экология, убежден столичный градоначальник.

«Поэтому взяли курс на полный переход на электробусы в «Мосгортрансе», а в перспективе - и у коммерческих перевозчиков», - подчеркнул мэр.