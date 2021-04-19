Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

Мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в первой половине недели, 20 и 21 апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в бесе с ТАСС.

«Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду», – рассказал синоптик.

Кроме того, москвичей ожидает хмурая и пасмурная погода, так как город попадет под воздействие циклона. В соответствии с прогнозами, в столице выпадет от 7-8 до 15-18 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. При этом Вильфанд подчеркнул, что расчеты по осадкам еще должны быть уточнены.

«Не стоит удивляться, очень редкое явление, когда во второй половине апреля не бывает снега», – добавил метеоролог.

Он также отметил, что заморозков в столице в данный период не ожидается.

Ранее об ухудшении погоды москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, период аномально теплой погоды в Центральной России подошел к концу.