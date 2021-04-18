Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев в США

Президент США Джо Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев в Соединенные штаты на почти 50 тысяч человек в 2021 финансовом году, сообщает Reuters.

Джо Байден пошел на этот шаг после критики, которой он подвергся со стороны Демократической партии в пятницу, 16 марта. Тогда Джо Байден не увеличивать квоту, которая в 2020 году опустилась до исторического минимума в 15 тысяч человек.

После большого количества критики со стороны Демократической партии и правозащитных организаций, Джо Байден объявил о расширении квоты до 62500 человек в 2021 финансовом году.

В феврале Байден заявил о том, что в 2022 финансовом году квота на прием беженцев в США будет расширена до 125 тысяч человек.

Ранее США выделили $86 млн, чтобы разместить мигрантов в отелях.

Деньги предназначены для мигрантов, которые пересекли американо-мексиканскую границу. Реализовывать программу будет некоммерческая организация Endeavors. По информации СМИ, отели находятся в приграничных районах в Аризоне и Техасе.

Издание утверждает, что служба не может справиться с растущим числом мигрантов. Отмечается, что отели в отличие от традиционных центров разрешения меньше следят за правилами безопасности.