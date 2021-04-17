За две недели москвичи нарушили масочный режим в транспорте 30 тысяч раз

За первую половину апреля москвичи нарушили масочно-перчаточный режим в транспорте более 30 тысяч раз. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на государственное казенное учреждение (ГКУ) «Организатор перевозок».

С начала года таких нарушений было зафиксировано 160 тысяч.

В ГКУ рассказали, что ежедневно около 1,8 тысячи сотрудников — 350 контролеров ГКУ и 1,4 службы безопасности метро — следят за соблюдением санитарных правил. Уточняется, что контролеры и служба безопасности не снижает бдительность.

В Москве коронавирусом заразился 1 061 521, выздоровели 970 320, скончались 17 586 человек. За минувшие сутки в столице были госпитализированы 993 человека с коронавирусом.

В целом по России за сутки выявили 9 321 новый случай инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 693 469 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 105 193 человека, вылечились 4 319 389 пациентов.