Стала известна возможная причина крушения вертолета на Кубани

Летчик, который управлял вертолетом, разбившемся в субботу, 17 апреля, на поле в Краснодарском крае задел деревья. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на арендатора поля, на котором произошло авиакрушение, Николая Петровского.

Он заявил, что, предварительно, вертолет зацепил деревья, По словам собеседника агентства, причиной могло стать несоблюдение техники безопасности.

«Кто нанимал [вертолет], пока не можем понять», — добавил Петровский.

Как сообщалось, вертолет упал под Краснодаром. Он выполнял работы по сельхозобработке полей в Северской районе. В результате ЧП пилот, находившийся на борту вертолета, погиб.

Ранее вертолет афганского спецназа разбился в провинции Вардак в центральной части Афганистана. Жертвами инцидента стали девять военнослужащих.

До этого вертолет упал в реку в Вологодской области.