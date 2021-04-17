Неизвестный выстрелил в ребенка из пневматики в Нижегородской области

СК РФ по Нижегородской области начал расследование в связи с ранением ребенка на проспекте Чкалова в городе Дзержинск. По информации на сайте ведомства, неизвестный выстрелил в мальчика, игравшего на площадке.

Ребенок был ранен в шею, следователи начали проверку.

«По данному факту следователи СО по Дзержинску СУ СКР по Нижегородской области незамедлительно организовали проведение доследственной проверки», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Информация о самочувствии ребенка, пострадавшего в результате инцидента, в настоящий момент отсутствует.

Ранее дело о покушении на убийство завели после обстрела детей на площадке в Ленобласти. По данным СК, врачи обнаружили в шее пострадавшего ребенка предмет, схожий с пулей. Несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение.