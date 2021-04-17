Минтруда Таджикистана призвало находящихся в России соотечественников привести свои документы в порядок до 15 июня

Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана призвало находящихся на территории России граждан республики привести все свои документы в порядок до 15 июня текущего года, в противном случае они могут быть выдворены из РФ. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что таджикистанские граждане, которые сейчас пребывают в России, и по каким-то причинам не состоят на миграционном учете, обязаны прийти в районные отделы по вопросам миграции по месту жительства (пребывания) и зарегистрировать или продлить срок своего пребывания в российском государстве до 15 июня.

Накануне, 16 апреля, заместитель главы МВД Российской Федерации Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой обеспечить профилактику в работе с нелегальными мигрантами на территории России, чтобы дело не дошло до их принудительного выдворения.

В дальнейшем депутат Государственной думы Алексей Журавлев поддержал позицию МВД, отметив, что необходимо прекратить относиться к нелегальной миграции как к погодному явлению. Он подчеркнул, что государство обязано защищать национальные интересы.