Склад горит на площади 2,5 тысяч кв. м в подмосковном Королеве

На складе в подмосковном Королеве произошел пожар. Огонь распространился на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

В ведомстве уточнили, что здание склада размером 2,5 тыс. кв. м горит по всей площади.

Как сообщили в министерстве, сообщение о задымлении в нежилом здании в промзоне на улице Академика Легостаева поступило в 21.14 мск.

Данные о людях внутри здания уточняются. К месту ЧП был направлен химический отряд для замеров предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе. В тушении пожара задействовано 64 человека и 18 единиц техники.