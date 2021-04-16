Неизвестные открыли стрельбу по объектам FedEx в Индианаполисе

Неизвестные в четверг вечером, 15 апреля, открыли стрельбу по объектам FedEx в штате Индианаполис в США. Об этом сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что сообщение о произошедшем поступило в полицию около 23.30 по местному времени. У объекта рядом с аэропортом было обнаружено несколько пострадавших, их число, а также тяжесть полученных травм не указывается.

Как указывает канал, на видеозаписях с места преступления видно, что стрельба произошла на стоянке перед зданием.

Сержант полиции штата Индианаполис Джон Перрин сообщил, что автомагистраль 70 возле объекта FedEx закрылась в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что полицейский застрелил подростка в американском штате Мэриленд. В связи с происшествием начато расследование.