В округе Свердловской области объявили траур по погибшим при пожаре детям

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ГУ МЧС по Свердловской области

На территории Горноуральского городского округа Свердловской области объявлен траур по пятерым детям, погибшим во время пожара в частном доме. Об этом сообщается на официальном сайте округа.

«Администрация округа в связи с этой страшной трагедией выражает соболезнования родным и близким погибших детей и объявляет сегодня траур на всей территории Горноуральского городского округа», — сказано в сообщении.

Также в администрации попросили приспустить флаги на всех зданиях округа и отменить все праздничные и культурно-массовые мероприятия.

Ранее стало известно, что во время пожара в деревянном доме в Свердловской области погибли пятеро детей. В семье, проживавшей в этом доме, всего было семеро детей. В качестве возможной причины пожара была названа ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности.

Двое взрослых и двое детей сумели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Двое несовершеннолетних пострадали и были доставлены в больницу.