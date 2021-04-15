В России выявили 8 944 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 944 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 326 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 12,4% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 398 пациентов, полностью выздоровели 10 225 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 455), Санкт-Петербурге (719), Московской области (565), Ростовской области (240) и Нижегородской области (211).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 675 153 случаев коронавирусной инфекции, из них 104 398 — с летальным исходом. Вылечились 4 301 448 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше 1 млн москвичей.