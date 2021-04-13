Навальный подал в суд на ИК-2 из-за Корана

Алексей Навальный заявил, что подает в суд на исправительную колонию №2 в Покрове из-за того, что ему не дают Коран, передает НСН.

«Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, — «читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю». Мне этого недостаточно», — объяснил Навальный.

«Минуточку, а с каких пор националист Навальный стал мусульманином? — задается вопросом в своем телеграм-канале публицист Сергей Михеев. — Или он только планирует смену вероисповедания, а то аудитория все уменьшается, сторонники отворачиваются от него и нужно искать поддержку у новой группы лиц».

«Вот тут он и решил позаигрывать с исламом, как ранее с православием и даже когда намекал на свою лояльность ЛГБТ, — вспоминает Михеев. — Далеко ли это его заведет? Вполне возможно. Плохо ли кончится? Не исключен и этот вариант».