В МЧС рассказали о состоянии пострадавших при тушении пожара в Петербурге спасателей

Двое пожарных, пострадавших при ликвидации огня в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, до сих пор находятся на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское ГУМЧС.

Отмечается, что спасатели получили 40 и 60% ожогов тела.

Третий пострадавший с ожогами рук будет переведен на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по факту гибели спасателя МЧС при пожаре на «Невской мануфактуре» задержали гендиректора фабрики и его заместителя.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. В результате пожара погиб сотрудник МЧС. Как уточнили в Минздраве, всего при пожаре пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.

Возгорание до сих пор не потушено.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры».