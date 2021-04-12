Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в Теннесси

Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в американском городе Ноксвилл, штат Теннесси, сообщает городская полиция на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в школе Austin-East Magnet, на месте происшествия находятся несколько служб.

«В результате стрельбы пострадали несколько человек, в том числе сотрудник полиции», – указано в сообщении.

На данный момент расследование произошедшего продолжается, полицеское управление рекомендует жителям города отказаться от посещения данного района.

Ранее 12 апреля в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека.