Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в Теннесси
Полина Рутковская
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Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в американском городе Ноксвилл, штат Теннесси, сообщает городская полиция на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел в школе Austin-East Magnet, на месте происшествия находятся несколько служб.
«В результате стрельбы пострадали несколько человек, в том числе сотрудник полиции», – указано в сообщении.
На данный момент расследование произошедшего продолжается, полицеское управление рекомендует жителям города отказаться от посещения данного района.
Ранее 12 апреля в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека.
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