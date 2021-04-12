Беглов выступил за восстановление сгоревшей «Невской мануфактуры»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры». Его слова приводятся на сайте городской администрации.

«От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается», – заявил глава города.

Беглов также подчеркнул, что новое строительство на территории мануфактуры невозможно, так как это противоречит закону об объектах культурного наследия, в соответствии с которым возможно исключительно восстановление пострадавших памятников.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. В результате пожара погиб сотрудник МЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на соседнее здание, в котором располагается хостел. Были эвакуированы 50 человек. К тушению пожара привлечены два вертолета Ми-8 Министерства обороны России.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается. Как уточнили в Минздраве, всего при пожаре пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.

По последним данным, пожар локализован на площали 10 тысяч кв. м.