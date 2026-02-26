В Москве подросток отдал курьеру мошенников сейф с миллионом рублей

В Москве задержали 25-летнего курьера, забравшего у подростка сейф с миллионом

В Москве 15-летний подросток отдал курьеру мошенников сейф с деньгами родителей, пытаясь поменять ключ от домофона. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Всё началось с телефонного звонка, неизвестные представились сотрудниками службы замены домофонов и выманили у юноши код из СМС. Затем аферисты начали запугивать подростка, представляясь сотрудниками различных ведомств и утверждая, что его личные данные находятся в руках злоумышленников.

Испуганный школьник рассказал о сейфе, который стоял в квартире на Очаковском шоссе, и отдал его приехавшему незнакомцу. Внутри хранилось более миллиона рублей. Отец подростка, узнав о случившемся, обратился в полицию.

Курьера задержали им оказался 25-летний москвич. Он признался, что вскрыл сейф и передал деньги сообщнику. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Соучастников и организаторов разыскивают.

До этого кубанский пенсионер поверил «экс-коллегам» и отдал мошенникам более 10 млн рублей.

Ранее подросток отдал мошенникам сейф с драгоценностями и валютой на 4,5 млн.