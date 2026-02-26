В МИД РФ описали идеальную замену Гутерриша на посту генсека ООН

Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) должен строго следовать Уставу и быть добросовестным. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

«Будущему генеральному секретарю ООН надлежит строго следовать Уставу всемирной организации, добросовестно и неизбирательно подходить к соблюдению ее принципов», — отметил Логвинов, говоря о требованиях России к кандидатуре нового генсека.

По словам представителя российского МИД, в настоящий момент РФ присматривается к кандидатам на пост генсека ООН и изучает их подходы к основным международным проблемам и реформированию ООН.

Логвинов также раскритиковал нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша, заявив, что надежды на его «исправление» не осталось. По словам дипломата, в контексте украинского конфликта Гутерриш неоднократно пренебрегал нормами Устава организации, в частности, статьей 100, которая обязывает его быть объективным и беспристрастным.

Генеральный секретарь ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков. Нынешним, девятым по счету главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина.