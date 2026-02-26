Суд в Иваново арестовал россиян по делу о краже в банке Казахстана

Суд в Иваново заключил под стражу трех граждан России и отправил под домашний арест еще одного по делу о крупной краже из отделения банка в Казахстане. Об этом следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Речь идет о расследовании, которое начали еще 11 ноября 2024 года Центральным отделом полиции города Павлодара. По данным следствия, в ночь на эту дату неизвестные проникли в отделение «Народного банка Казахстана» (Halyk Bank) через пролом в стене и похитили ювелирные изделия и денежные средства из депозитария. Ущерб оценивается почти в 400 млн рублей в различных валютах.

В материалах суда указано, что гражданам РФ предъявлено обвинение в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Один из фигурантов, как следует из документов, работал сторожем в центре детского творчества в городе Вичуга Ивановской области.

Адвокат одного из обвиняемых Анастасия Терехова заявила РИА Новости, что ее подзащитный и другие фигуранты не причастны к ограблению. По ее словам, основанием для обвинений стало лишь их пребывание в Павлодаре в день происшествия, при этом иных доказательств следствие не представило, а связь между подозреваемыми, по ее утверждению, не установлена. Защитник также сообщила, что мужчины якобы находились в Казахстане с целью осмотра автомобилей для последующей перепродажи в России.

Из материалов следует, что ущерб причинили 23 гражданам Казахстана. При этом, по словам адвоката, иски о возмещении ущерба к фигурантам на данный момент не заявлены.

