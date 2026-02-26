«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов

«Реал» в 29-й раз подряд вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в 29-й раз подряд вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

25 февраля «сливочные» обыграли лиссабонскую «Бенфику» в ответном стыковочном матче Лиги чемпионов. В последний раз «Реал» не попадал хотя бы в 1/8 финала в сезоне-1996/97, когда принимал участие в розыгрыше Кубка УЕФА. С того момента мадридцы каждый год принимают участие в групповой стадии Лиги чемпионов и обязательно добираются до стадии, где в розыгрыше остается 16 команд.

До этого никто в истории турнира не проходил в 1/8 финала 29 раз кряду.

Встреча «Реал» — «Бенфика», которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл лиссабонский клуб, на 14-й минуте отличился Рафаэл Силва. «Реал» сравнял уже через две минуты благодаря голу Орельен Тчуамени. Победный для мадридцев гол на 8-й минуте оформил Винисиус Жуниор. В обоих забитых мячах «Реала» результативный пас отдал Фредерико Вальверде.

На 32-й минуте в составе «Реала» забил Арда Гюлер, однако его гол был отменен после вмешательства VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.