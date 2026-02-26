Друзья Долиной пообещали купить ей жилье

Бизнесмен Юрий Растегин рассказал в беседе с kp.ru, что друзья Ларисы Долиной собираются купить ей недвижимость.

«Благодаря друзьям скоро у нее будет своя крыша над головой. Я просто не могу сейчас об этом говорить, Лариса Александровна пока не разрешила. Но я рад, что друзья обратили внимание на ее ситуацию и не оставят ее без жилья», — поделился предприниматель.

Юрий Растегин подарил Долиной джазовый клуб в 2022 году. Мужчина объяснил, что приобрел недвижимость для выступлений студентов Музыкальной академии певицы.

«Пока презентации клуба еще не было», — отметил бизнесмен.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

