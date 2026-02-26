Стало известно, кто из россиян чаще всего берет микрозаймы

WEBBANKIR: микрозаймы в 2026 году чаще всего берут холостые мужчины до 34 лет

За микрозаймами в 2026 году чаще всего обращается молодой мужчина в возрасте до 34 лет, холостой, без детей, который работает в сфере торговли, имеет среднее образование и живет в небольшом российском городе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR.

«Заемщики МФО в основном мужчины (61,5%). Почти две трети (63,2%) являются молодыми людьми в возрасте от 18 до 34 лет. Среди них 30% не исполнилось и 25 лет, а самая многочисленная возрастная группа (33,2%) приходится на людей между 25 и 34 годами. Таким образом, средний возраст клиента МФО составляет 32 года. Подавляющее большинство заемщиков работают в найме, таковых оказалось 67,8%. Также довольно часто берут займы те, кто работает на себя (13,1%). Причем за последний год доля таких клиентов немного выросла, а наемных сотрудников, напротив, чуть сократилась. В январе 2025 года на самозанятых приходилось 11,7%, на тех, кто трудится в штате, – 68,7%», — отметили в пресс-службе.

Клиенты МФО в основном имеют среднее образование (63,2%). Больше половины из них (55,8%) не женаты и не имеют детей (60,2%), что объясняется относительно молодым возрастом. При этом наибольшее число заемщиков проживает в небольших городах России. На столицы и города-миллионники приходится всего 17%заемщиков, из них 4,6% – на Москву и 2,3% – на Санкт-Петербург.

По итогам 2025 года наибольшее число займов (35,6%) люди брали на текущие бытовые нужды. Также традиционно велика доля займов на ремонт недвижимости (почти 15%) и на крупные покупки, такие как бытовая техника, электроника и мебель (10%).

Аналитики платформы составили портрет типичного заемщика на основе анализа более 200 тыс. займов, выданных по всей России в январе 2026 года.

