В Москве в субботу ожидается до +17°С

В Москве в воскресенье, 11 апреля, ожидается до +17°С без осадков, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +15 до +17°C. Установится переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет южным, его скорость составит 3-8 м/с.

Ночью температура опустится до -2°C. Сохранится переменная облачность без осадков.

Атмосферное давление днем и ночью составит 758 мм ртутного столба.