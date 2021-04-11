В Москве в субботу ожидается до +17°С
Данила Титоренко
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В Москве в воскресенье, 11 апреля, ожидается до +17°С без осадков, следует из данных Гидрометцентра.
Днем температура воздуха установится в диапазоне от +15 до +17°C. Установится переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет южным, его скорость составит 3-8 м/с.
Ночью температура опустится до -2°C. Сохранится переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление днем и ночью составит 758 мм ртутного столба.
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