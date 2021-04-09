Лифт с пассажирами упал со второго этажа в больнице в Чите

Лифт с пассажирами упал со второго этажа в городской больнице №1 в Чите. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Забайкалья.

По словам источника агентства, в лифте находились 10 человек, в том числе один медработник.

Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб. В настоящее время пассажиры проходят обследование, некоторые из них пожаловались на боли в спине. На место отправилась глава минздрава региона.

Восемь человек отказались от госпитализации, у медиков их состояние опасений не вызвало.

В министерстве предварительной причиной падения лифта назвали перегруз. Лифт 2017 года выпуска, прошел сертификацию.

Приказом главного врача больницы начато служебное расследование по факту произошедшего, также проверку проведет минздрав.

По данным агентства, в региональном управлении Следственного комитета начата проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области.