В Люберцах огонь охватил 5 000 кв. метров на складе

В подмосковных Люберцах загорелся склад с бытовой химией и спортивным инвентарем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, пишет ТАСС.

«Площадь пожара на данный момент составляет 1 500 кв. метров», — сказали в пресс-службе.

Позже сообщалось, что площадь пожара увеличилась на 5 000 кв. метров, потому что огонь быстро распространяется внутри здания из-за легковоспламеняющихся материалов.

Пожару присвоен второй, то есть повышенный, номер сложности. К тушению привлечены 86 человек и 24 единицы техники, в то же время от МЧС участвуют 48 человек и 13 единиц техники. Что стало причиной пожара, не уточняется. О жертвах не сообщается.

Ранее в Башкирии в населенном пункте Языково Благоварского района произошел пожар в жилом бревенчатом доме. Спасатели прибыли по адресу улица Генерала Шаймуратова и локализовали горение на площади 40 кв. м, а затем потушили пожар. В результате происшествия погибли женщина и ребенок, еще один трехлетний мальчик получил травмы.