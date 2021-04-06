У «шпионившего» в пользу России итальянца не было доступа к секретам

Арестованный по обвинению в шпионаже в пользу России итальянский военный Вальтер Биот не имел доступа к секретной информации, следовательно, не мог ее передавать, заявил его адвокат Роберто Де Вита в беседе с ТАСС.

«Мой подзащитный по своей должности не имел доступа к секретным документам», – заявил представитель защиты.

Он также добавил, что Биот «готов все прояснить» на допросе, который состоится в ближайшие дни.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии и российский военнослужащий, работающий в посольстве России в Риме. Предполагается, что итальянский военный передавал российскому дипломату секретную информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.

Итальянские власти выслали из страны двух российских дипломатов.

В связи с произошедшим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение позитивных отношений с Италией.