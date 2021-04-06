Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены по неосторожности

Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков признался в убийстве своей жены в 2010 году по неосторожности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сейрана Арутюняна.

«Чистосердечное признание было сделано не по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), а по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Это преступление небольшой тяжести», – подчеркнул представитель защиты.

Ранее сообщалось, что следователи расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное 24 марта 2010 года из-за пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из роддомов. В Следственном комитете сообщили, что 9 декабря 2020 года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец женщины. После этого председателем СК было поручено выяснить все обстоятельства преступления.

В результате опроса новых свидетелей, с использованием старых показаний, установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая не выходила из дома. Обвинение убийстве было предъявлено ее 60-летнему супругу Александру Земченкову, суд арестовал его до 27 апреля. Адвокаты обжаловали арест.