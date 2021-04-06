Попова объявила о 103 случаях заражения британским штаммом коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на территории России специалисты выявили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 — африканским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Обнаружено 103 [случая] британского варианта и 10 южноафриканских», — заявила Попова.

Глава ведомства уточнила, что в настоящее время внутреннее распространение этих штаммов коронавируса в России не регистрируется, все они привезены из других стран.

За минувшие сутки в РФ выявили 8 328 случаев коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, новые случаи были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 12,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 389 пациентов, полностью выздоровели 8 902 человека.

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