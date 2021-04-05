Дело о покушении на убийство завели после обстрела детей на площадке в Ленобласти

Следователи в Ленинградской области завели второе уголовное дело о покушении на убийств после обстрела детей на игровой площадке в Кингисеппе, где ранение получил ребенок, передает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

По данным СК, врачи обнаружили в шее пострадавшего ребенка предмет, схожий с пулей.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время несовершеннолетний находится в медицинском учреждении. «Его состояние оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

До этого в СК сообщили, что неизвестный 4 апреля выстрелил в сторону детей, которые играли на детской площадке в Кингисеппе. В результате был ранен 10-летний мальчик, он был госпитализирован.

Ранее детский сад в центре Москвы обстреляли из пневматической винтовки.