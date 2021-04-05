Путин подписал новую редакцию закона об ужесточении порядка заведения дел о наркосбыте

Президент РФ Путин подписал закон, по которому факт пребывания человека в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения уголовных дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В соответствии с законом, основанием также не может стать обнаружение в организме человека наркотических или психотропных средств, когда отсутствуют «достаточные данные, указывающие на факт их передачи».

Закон, который разработали с целью защиты россиян от необоснованного преследования по наркотическим статьям, ранее был отклонен СФ. Документ предлагал установить, что уголовные дела в связи со сбытом наркотиков нельзя возбудить при отсутствующих сведениях о виде, массе, а также названии веществ.

Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству посчитал, что в предложенных формулировках документ может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле.

В конце марта Совет Федерации одобрил новую редакцию закона о наркоторговле.