Путин подписал пакет об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны и оправдание нацизма. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый закон вносит изменения в Уголовный кодекс. Теперь отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, одобрение действий нацистов или распространение информации, содержащей заведомо ложные сведения о роли СССР во Второй Мировой войне и ветеранах, будет наказываться сроком до трех лет лишения свободы. Если преступления были совершены в интернете, то максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, штраф до пяти миллионов рублей или принудительные работы.

Пятью годами лишения свободы также будет наказываться в интернете и в СМИ публикация «выражающих явное неуважение к обществу сведений» о Дне Победы, осквернение символов воинской славы, а также «оскорбление памяти защитников Отечества либо за публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны».

Второй документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о наказании за такие правонарушения, если их совершили юридические лица.

За публичное оскорбление Дня Победы, памяти защитников Отечества или публичное унижение чести и достоинства ветерана последует штраф от трех до пяти миллионов рублей. Также возможна конфискация предмета совершения административного правонарушения. Аналогичные штрафы будут налагаться на юридические лица за оправдание нацизма, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах.

Ранее эти законопроекты были приняты в Госдуме.