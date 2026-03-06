Бывшая журналистка Первого канала пожаловалась на потерю родственников

Экс-журналистка Первого канала Жанна Агалакова (признана в РФ иностранным агентом) рассказала, что родственники больше не хотят с ней общаться. Об этом пишет kp.ru.

По ее словам, родни у нее и так было немного, но теперь близкие разорвали с ней отношения и она общается только с мужем и его немногочисленными родственниками.

До этого Агалакова пожаловалась, что у нее нет ни работы, ни стабильного заработка.

Журналистка уволилась с Первого канала в 2022 году после 20 лет работы на телеканале. 21 сентября 2022 года она отказалась от присужденных ей государственных наград, в том числе от Ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В настоящее время она проживает в Европе. По ее словам, она хотела бы в будущем вернуться в Россию, но не знает, будет ли у нее такая возможность.

До этого Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении покинувшего Россию актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом). Он уехал из России после начала СВО и не поддерживает связь с родственниками.

Ранее эксперт выразил мнение, что в 2026 году ожидается усиление тенденции возвращения в Россию релокантов.