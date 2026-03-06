В России стали есть больше сыра с плесенью

«Ъ»: продажи сыров с плесенью в 2025 году увеличились до 7 млн кг

Продажи сыров с плесенью в 2025 году выросли на 6% — до 7,3 млн кг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

По информации аналитического центра, больше всех этот сыр любят в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

В прошлом году больше всего покупали сыр с белой плесенью сортов «Бри» (870 тыс.) и «Камамбер» (405 тыс. кг), а также с голубой плесенью GrandBlu (355 тыс.), посчитали в ЦРПТ.

Сыры, изготавливаемые с помощью специально культивируемых грибков, безопасны для человека. Как рассказал диетолог Андрей Бобровский, сыр с плесенью содержит ценные витамины и микроэлементы, а плесень в таких сырах выполняет роль пробиотика, который способствует здоровью кишечной микрофлоры.

До этого сообщалось, что в РФ выросли также продажи твердых и полутвердых сыров.

Ранее россиянам рассказали о продуктах, которые более полезны для костей, чем молоко.