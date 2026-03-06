Azur Air заявила об устранении большинства замечаний Ространснадзора

Авиакомпания Azur Air устранила большую часть замечаний Ространснадзора в ходе проверки. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Несоответствий, влияющих на безопасность полетов, выявлено не было. Большая часть замечаний была устранена в ходе проверки. Авиакомпания продолжает работу в этом направлении», — отмечается в заявлении.

28 февраля Ространснадзор инициировал внеплановую проверку авиакомпании Azur Air после многочисленных жалоб на систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров. Требование о надзорных мерах выдвинула Генеральная прокуратура.

Отмечалось, что до 5 марта инспекторы Ространснадзора проверят эксплуатационную и техническую документацию перевозчика, оценят квалификацию летного и технического персонала, состояние авиапарка, а также проанализируют статистику выполнения рейсов за последние периоды. Цель — выявить системные проблемы, влияющие на безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров, включая непредоставление положенных услуг при задержках и сложности с возвратом средств.

Ранее пассажиры Azur Air увидели вспышки из двигателя при взлете с острова Фукуок.