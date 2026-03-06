Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Azur Air заявила об устранении большинства замечаний Ространснадзора

Azur Air устраинила большую часть замечаний Ространснадзора
Global Look Press

Авиакомпания Azur Air устранила большую часть замечаний Ространснадзора в ходе проверки. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Несоответствий, влияющих на безопасность полетов, выявлено не было. Большая часть замечаний была устранена в ходе проверки. Авиакомпания продолжает работу в этом направлении», — отмечается в заявлении.

28 февраля Ространснадзор инициировал внеплановую проверку авиакомпании Azur Air после многочисленных жалоб на систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров. Требование о надзорных мерах выдвинула Генеральная прокуратура.

Отмечалось, что до 5 марта инспекторы Ространснадзора проверят эксплуатационную и техническую документацию перевозчика, оценят квалификацию летного и технического персонала, состояние авиапарка, а также проанализируют статистику выполнения рейсов за последние периоды. Цель — выявить системные проблемы, влияющие на безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров, включая непредоставление положенных услуг при задержках и сложности с возвратом средств.

Ранее пассажиры Azur Air увидели вспышки из двигателя при взлете с острова Фукуок.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!