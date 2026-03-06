«Они захотят сделку»: Трамп предрек смену режима на Кубе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз заявил, что власть на Кубе может смениться. Об этом сообщает газета Politico.

«Куба тоже падет», — прокомментировал журналистам американский лидер ситуацию с военной операцией против Ирана.

Глава Белого дома также сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают связь с коммунистическим руководством Кубы на фоне усиления нестабильности на острове после захвата бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Мы перекроем все поставки нефти, все денежные потоки, или же мы перекроем все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником. И они захотят заключить сделку», — заявил Трамп.

На вопрос о том, сыграют ли США какую-либо роль в крахе кубинского правительства, Трамп ответил: «Ну а вы как думаете? Для 50 лет это вишенка на торте. Венесуэла процветает. [Дельси Родригес] делает фантастическую работу. Отношения с ними прекрасные».

До этого сообщалось, что Трамп отправит американского госсекретаря Марко Рубио для переговоров с кубинскими властями о возможных соглашениях. Глава Белого дома выразил готовность к диалогу, подчеркнув, что «Куба спустя 50 лет готова».

В конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что считает неприемлемыми ограничения со стороны США в адрес Кубы.

