Японский автогигант зарегистрировал в России бренд

Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, 6 марта зарегистрировал в Роспатенте бренд Avensis. Об этом рассказали «Ленте.ру» эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

По их данным, компания будет владеть правами на бренд до марта 2035 года. Под брендом Avensis Toyota планирует продавать легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и другие транспортные средства.

На российском рынке компания представлена ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка японского концерна рухнула в 47 раз — с 332 млрд рублей до 7,2 млрд рублей. В 2024 году компания заработала в России 2,5 млрд рублей.

11 декабря Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака — Alphard, Celica, Carina, а также Vellfire.

Mazda первой из покинувших Россию автокомпаний вернулась в страну с официальными продажами: российское подразделение, принадлежащее японской Mazda, вывело на российский рынок два кроссовера. Купить новый автомобиль компании можно не только в автосалоне, но и в режиме онлайн. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Mitsubishi зарегистрировал в России права на бренд кроссовера ASX до 2035 года.