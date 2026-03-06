Американца арестовали за то, что он поил попугая пивом и кормил марихуаной

В США мужчина попал под суд за издевательства над попугаем

В США мужчину, который принес раненого попугая в бар, обвинили в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает CBS News.

Вечером 21 февраля 40-летний Тимоти Грейс пришел в бар на Саут-Мейн-стрит в Гринсберге, штат Пенсильвания. Барменша вызвала полицию, сообщив о белом мужчине с птицей в кармане. Тот был пьян и хвастался перед посетителями, что кормит попугая марихуаной и поит пивом.

После этого мужчину задержали, а птицу по кличке Блю Скайз с сильным истощением и травмой лапы доставили в ветклинику. Там попугай провел четыре дня, сейчас он находится на передержке и спустя неделю по-прежнему тяжело дышит и продолжает принимать антибиотики из-за травмы.

«У него сломана лапа, есть вероятность, что ее придется ампутировать, если она не заживет должным образом», — сказала Тери Грендзински, глава организации PEARL Parrot Rescue, занимающейся реабилитацией птиц.

Она добавила, что в конечном итоге попугаю потребуется специализированный уход, а счета за ветеринарные услуги составят несколько тысяч долларов, и на данный момент неясно, кто их оплатит.

Бывшему владельцу предъявили обвинения в жестоком обращении с животными. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.

