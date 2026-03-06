Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Американца арестовали за то, что он поил попугая пивом и кормил марихуаной

В США мужчина попал под суд за издевательства над попугаем
Daria_vg/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчину, который принес раненого попугая в бар, обвинили в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает CBS News.

Вечером 21 февраля 40-летний Тимоти Грейс пришел в бар на Саут-Мейн-стрит в Гринсберге, штат Пенсильвания. Барменша вызвала полицию, сообщив о белом мужчине с птицей в кармане. Тот был пьян и хвастался перед посетителями, что кормит попугая марихуаной и поит пивом.

После этого мужчину задержали, а птицу по кличке Блю Скайз с сильным истощением и травмой лапы доставили в ветклинику. Там попугай провел четыре дня, сейчас он находится на передержке и спустя неделю по-прежнему тяжело дышит и продолжает принимать антибиотики из-за травмы.

«У него сломана лапа, есть вероятность, что ее придется ампутировать, если она не заживет должным образом», — сказала Тери Грендзински, глава организации PEARL Parrot Rescue, занимающейся реабилитацией птиц.

Она добавила, что в конечном итоге попугаю потребуется специализированный уход, а счета за ветеринарные услуги составят несколько тысяч долларов, и на данный момент неясно, кто их оплатит.

Бывшему владельцу предъявили обвинения в жестоком обращении с животными. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.

Ранее хозяина чихуахуа обязали заплатить женщине, которая испугалась его собаки.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!