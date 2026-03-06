В Марий Эл мужчину завалило снегом с крыши

В Марий Эл пенсионер не выжил после падения снега с крыши

В Марий Эл спасатели нашли под снегом, сошедшим с крыши частного дома, 59-летнего мужчину, спасти его не смогли. Об этом сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.

Инцидент произошел вечером 5 марта в поселке Куяр. Очевидцы сообщили, что снежная масса с крыши могла завалить мужчину 1965 года рождения. Прибывшие спасатели Центрального аварийно-спасательного отряда раскопали снег и обнаружили пострадавшего.

Мужчина уже не дышал. Его передали сотрудникам полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого глыба льда рухнула на проходившую мимо женщину в Саратове. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее наледь с крыши упала на пожилого мужчину в Подмосковье.