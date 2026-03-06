Рубио объяснил, почему США не ведут диалог с Ираном

Axios: Рубио заявил, что США не ведут диалог с Ираном из-за военной операции

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не ведет диалог с Тегераном из-за опасений насчет выполнения целей военной операции. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что глава американского внешнеполитического ведомства сделал такое заявление в ходе телефонных разговоров с главами МИД нескольких арабских стран.

«Рубио добавил, что в настоящее время США не ведут диалог с Ираном и что любые переговоры сейчас подорвут достижение текущих военных целей», — говорится в материале.

4 марта помощник бывшего верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что у Тегерана нет оснований для переговоров с Вашингтоном. По его словам, республика не доверяет США.

5 марта Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснениями в связи с информацией о том, что представители администрации, возможно, ведут переговоры с Ираном. По информации портала, в последние несколько дней иранцы через страны Персидского залива и другие государства региона отправляли сообщения Белому дому, но там не отвечали.

Ранее Уикофф рассказал о возможностях Ирана изготовить 11 ядерных бомб.