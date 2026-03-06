Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Рубио объяснил, почему США не ведут диалог с Ираном

Axios: Рубио заявил, что США не ведут диалог с Ираном из-за военной операции
Mandel Ngan/Pool via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не ведет диалог с Тегераном из-за опасений насчет выполнения целей военной операции. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что глава американского внешнеполитического ведомства сделал такое заявление в ходе телефонных разговоров с главами МИД нескольких арабских стран.

«Рубио добавил, что в настоящее время США не ведут диалог с Ираном и что любые переговоры сейчас подорвут достижение текущих военных целей», — говорится в материале.

4 марта помощник бывшего верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что у Тегерана нет оснований для переговоров с Вашингтоном. По его словам, республика не доверяет США.

5 марта Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснениями в связи с информацией о том, что представители администрации, возможно, ведут переговоры с Ираном. По информации портала, в последние несколько дней иранцы через страны Персидского залива и другие государства региона отправляли сообщения Белому дому, но там не отвечали.

Ранее Уикофф рассказал о возможностях Ирана изготовить 11 ядерных бомб.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!