Россиянам рассказали, как надолго сохранить праздничный букет

Миллионы женщин получают цветы на 8 Марта, однако многие букеты начинают увядать уже на следующий день. Причина часто кроется не только в свежести растений, но и в неправильном уходе за ними, рассказал ассистента кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Никита Фаустов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, самые серьезные ошибки совершаются в первые минуты после того, как букет попадает в дом. Резкая смена температуры может вызвать у растений сильный стресс и нарушить движение воды по сосудам стебля.

«Когда мы приносим букет с мороза в теплую квартиру или сразу ставим его в холодную воду, в сосудах стебля образуются микроскопические воздушные пробки. Они блокируют поступление влаги к бутону, и цветок начинает вянуть, даже если вода в вазе идеально чистая», — объяснил ученый.

Чтобы избежать этого, специалист советует сначала оставить букет в упаковке примерно на час в прохладном месте, чтобы растения постепенно адаптировались к температуре. Кроме того, важно правильно подготовить стебли — удалить листья, которые окажутся в воде, и обновить срез.

Одной из причин быстрого увядания может стать и так называемая несовместимость растений. В ботанике это явление связано с аллелопатией — способностью растений выделять вещества, влияющие на соседние виды.

«В мире цветов существуют своеобразные «эгоисты», которых лучше ставить отдельно. В замкнутом объеме вазы химические соединения, выделяемые растениями, быстро накапливаются и могут угнетать соседние цветы», — отметил Фаустов.

По его словам, наиболее «агрессивными» считаются розы, гвоздики, нарциссы и лилии. Например, розы выделяют вещества, токсичные для многих других растений, а нарциссы выделяют слизистый сок, способный закупоривать сосуды соседних цветов. Некоторые растения — например, ландыши, душистый горошек или орхидеи — вообще лучше держать в отдельной вазе.

На долговечность букета влияет и окружающая среда. Цветы быстрее увядают, если стоят на солнце, рядом с батареями отопления или на сквозняке. Неблагоприятно действует и соседство с фруктами.

«Яблоки, бананы и груши выделяют этилен — газ, ускоряющий старение растений. Если поставить букет рядом с вазой с фруктами, цветы могут увянуть значительно быстрее», — пояснил эксперт.

Важную роль играет и вода. По словам Фаустова, лучше использовать мягкую воду — фильтрованную или отстоянную. Жесткая вода содержит большое количество минералов, которые постепенно закупоривают сосуды стеблей.

По словам специалиста, срезанные цветы продолжают оставаться живыми организмами и реагируют на окружающую среду даже после того, как их отделили от растения.

«Самое важное — помнить, что цветы продолжают дышать и обмениваться веществами. Поэтому уход за букетом должен быть направлен на два главных процесса: обеспечение поступления воды и защиту от бактерий. Если соблюдать эти условия, цветы будут радовать гораздо дольше», — заключил Фаустов.

