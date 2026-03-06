Башни РЖД в «Москва-Сити» выставили на продажу

В комплексе «Москва-Сити» выставлен на продажу небоскреб Moscow Towers, расположенный на Пресненской набережной. Об этом говорится в объявлении на сайте «Недвижимость РЖД».

В сообщении говорится, что небоскреб Moscow Towers, введенный в эксплуатацию в 2024 году, доступен для приобретения. Стоимость объекта будет предоставлена по запросу.

«К продаже предлагается небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити», введенный в эксплуатацию в 2024 году. Это первый энергоэффективный небоскреб в России, получивший сертификат LEED Gold на все здание», — говорится на сайте.

Здание общей площадью 376,6 тыс. кв.м. включает в себя две башни высотой 286,9 м (63 этажа), объединенные общим стилобатом и переходами, расположенными через каждые шесть этажей. Указано, что помещения передаются покупателям без отделки.

В середине декабря 2025 года «Коммерсантъ» сообщал о подготовке масштабной программы по улучшению финансового положения РЖД. В числе обсуждаемых мер назвали реструктуризация долга и продажа части активов, включая офисы в башнях Moscow Towers в «Москва-Сити».

Ранее структуры «Шереметьево» приобрели аэропорт «Домодедово» на торгах.