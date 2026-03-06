Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Башни РЖД в «Москва-Сити» выставили на продажу

РЖД выставили на продажу офис в Москве-Сити
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

В комплексе «Москва-Сити» выставлен на продажу небоскреб Moscow Towers, расположенный на Пресненской набережной. Об этом говорится в объявлении на сайте «Недвижимость РЖД».

В сообщении говорится, что небоскреб Moscow Towers, введенный в эксплуатацию в 2024 году, доступен для приобретения. Стоимость объекта будет предоставлена по запросу.

«К продаже предлагается небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити», введенный в эксплуатацию в 2024 году. Это первый энергоэффективный небоскреб в России, получивший сертификат LEED Gold на все здание», — говорится на сайте.

Здание общей площадью 376,6 тыс. кв.м. включает в себя две башни высотой 286,9 м (63 этажа), объединенные общим стилобатом и переходами, расположенными через каждые шесть этажей. Указано, что помещения передаются покупателям без отделки.

В середине декабря 2025 года «Коммерсантъ» сообщал о подготовке масштабной программы по улучшению финансового положения РЖД. В числе обсуждаемых мер назвали реструктуризация долга и продажа части активов, включая офисы в башнях Moscow Towers в «Москва-Сити».

Ранее структуры «Шереметьево» приобрели аэропорт «Домодедово» на торгах.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!