Госсекретарь США раскрыл, сколько продлится конфликт с Ираном

Рубио: конфликт с Ираном продлится еще несколько недель
Umit Bektas/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится еще несколько недель. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, в ходе телефонных разговоров с главами МИД нескольких арабских стран Рубио заявил, что война будет продолжаться еще несколько недель.

5 марта телеканал CNN сообщил, что некоторые советники и близкие сторонники призывают президента США Дональда Трампа объявить о победе над Ираном. По данным СМИ, всего через несколько дней после начала операции против Ирана многие из окружения главы Белого дома хотят ее скорейшего завершения. В администрации США есть опасения по поводу политических последствий втягивания страны в затяжную войну без четкого плана действий и поддержки со стороны общественности. Жертвы среди американских солдат, рост цен на бензин и нестабильность фондового рынка ставят под угрозу ключевые пункты предвыборной программы Трампа.

До этого Трамп заявил, что США готовы вести войны бесконечно, так как располагают практически неограниченными запасами вооружения. Эти слова он произнес на фоне военной операции в Иране. При этом далеко не все американцы поддерживают участие США в ближневосточном конфликте. Могут ли США реально воевать «вечно» и как конфликт с Ираном повлияет на поставки оружия Киеву — в материале «Газеты.Ru».

