Мэр Нижнего Новгорода рассказал о состоянии пострадавших при обрушении здания детей

Двое подростков, пострадавших при обрушении заброшенного здания в Нижнем Новгороде, находятся в больнице. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

«Сейчас двое других мальчишек находятся в больнице, их обследуют. Поступает информация, что обошлось без серьезных последствий», — рассказал глава города.

Шалабаев сообщил, что на месте обрушения здания, расположенного на улице Станционной, продолжают работать аварийно-спасательные отряды и правоохранители. Он подчеркнул, что специалисты выяснят, как подростки могли оказаться на территории, где произошло обрушение.

ЧП произошло в Сормовском районе города 6 марта. Компания подростков гуляла на территории нежилого здания, когда на них обрушилась кровля сооружения. Из-под завалов извлекли пять человек, одного мальчика спасти не удалось.

За несколько дней до этого в Нижнем Новгороде под тяжестью снега обрушилась крыша здания на территории судостроительного завода «Красное Сормово».

Ранее из-за снега обрушилась крыша стены Нижегородского кремля.