Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мэр Нижнего Новгорода рассказал о состоянии пострадавших при обрушении здания детей

Шалабаев: медики обследуют пострадавших при обрушении «заброшки» в Нижнем Новгороде детей
СК РФ

Двое подростков, пострадавших при обрушении заброшенного здания в Нижнем Новгороде, находятся в больнице. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

«Сейчас двое других мальчишек находятся в больнице, их обследуют. Поступает информация, что обошлось без серьезных последствий», — рассказал глава города.

Шалабаев сообщил, что на месте обрушения здания, расположенного на улице Станционной, продолжают работать аварийно-спасательные отряды и правоохранители. Он подчеркнул, что специалисты выяснят, как подростки могли оказаться на территории, где произошло обрушение.

ЧП произошло в Сормовском районе города 6 марта. Компания подростков гуляла на территории нежилого здания, когда на них обрушилась кровля сооружения. Из-под завалов извлекли пять человек, одного мальчика спасти не удалось.

За несколько дней до этого в Нижнем Новгороде под тяжестью снега обрушилась крыша здания на территории судостроительного завода «Красное Сормово».

Ранее из-за снега обрушилась крыша стены Нижегородского кремля.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!