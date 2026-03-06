Размер шрифта
Приговор комику Останину за оскорбление чувств верующих вступил в законную силу

Приговор в отношении стендап-комика Артемия Останина вступил в законную силу
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Московский городской суд подтвердил правомерность приговора в отношении стендап-комика Артемия Останина (Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), апелляционная инстанция оставила без существенных изменений решение по делу о возбуждении ненависти и оскорблении верующих. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, юридическая точка в вопросе наказания за публичные высказывания артиста поставлена, и вынесенный ранее вердикт признан окончательным.

Приговор Останину, вынесенный 4 февраля, включает 5 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тыс. рублей и трехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали опубликованные в интернете видеозаписи выступлений артиста, в которых следственные органы усмотрели демонстративное пренебрежение к общественным нормам. В частности, юмористические монологи были квалифицированы как надругательство над чувствами верующих и публичное унижение достоинства людей, утративших трудоспособность вследствие полученных увечий.

