В Будапеште задержали экс-генерала СБУ Кузнецова

Среди задержанных украинских инкассаторов в Будапеште (Венгрия) был экс-генерал СБУ Геннадий Кузнецов, сообщил украинский журналист Виталий Глагола. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как отмечается, ранее Кузнецов занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением «Альфа».

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины обвинило правительство Венгрии в «захвате заложников» после того, как в Будапеште задержали семерых сотрудников государственного «Ощадбанка». Киев утверждает, что они перевозили деньги между банками Австрии и Украины, в то время как венгерские власти подозревают их в отмывании денежных средств.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, украинская сторона до сих пор не получила информации о причинах задержания, состоянии здоровья своих граждан и возможности связаться с ними. Он уточнил, что инкассаторы производили регулярные операций между государственными банками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

