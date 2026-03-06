Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Будапеште задержали экс-генерала СБУ Кузнецова

Среди задержанных украинских инкассаторов в Венгрии был экс-генерал СБУ Кузнецов
Кадр из видео/YouTube

Среди задержанных украинских инкассаторов в Будапеште (Венгрия) был экс-генерал СБУ Геннадий Кузнецов, сообщил украинский журналист Виталий Глагола. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как отмечается, ранее Кузнецов занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением «Альфа».

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины обвинило правительство Венгрии в «захвате заложников» после того, как в Будапеште задержали семерых сотрудников государственного «Ощадбанка». Киев утверждает, что они перевозили деньги между банками Австрии и Украины, в то время как венгерские власти подозревают их в отмывании денежных средств.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, украинская сторона до сих пор не получила информации о причинах задержания, состоянии здоровья своих граждан и возможности связаться с ними. Он уточнил, что инкассаторы производили регулярные операций между государственными банками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сийярто раскрыл, сколько валюты перевезли через Венгрию на Украину.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!