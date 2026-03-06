Размер шрифта
Юного пловца дисквалифицировали из-за надписи на английском языке

Юного пловца дисквалифицировали из-за одежды с надписью на английском языке
Юного пловца дисквалифицировали с соревнований в Краснодарском крае из-за надписи на английском языке на экипировке. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Отец спортсмена рассказал, что причиной отстранения послужила экипировка, где указано название плавательного бренда «Arena» на английском языке. Организаторов не устроила одежда с указанием бренда, а шапочку, на которой также указано название, попросили вывернуть наизнанку, чтобы скрыть английское слово.

Организаторы посчитали это нарушением нового закона, по которому запрещается использовать иностранные названия для публичной демонстрации.

С 1 марта 2026 года, согласно новому закону, вывески, указатели и таблички для клиентов должны быть на русском языке. Государство ограничивает иностранные слова в публичном пространстве (в торговле, услугах и вообще там, где потребитель видит информацию). Однако только в недавнем пояснении Роспотребнадзора говорится, что к зарегистрированным брендам закон не применяется.

