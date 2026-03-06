Размер шрифта
Астраханских школьников отправили к консульству Ирана почтить память Али Хаменеи

В Астрахани школьники возложили цветы к консульству Ирана в память о Хаменеи
Telegram-канал »«Беркут» | Гимназия №3»

В Астрахани школьники почтили память аятоллы Хаменеи. На это обращает внимание Telegam-канал «Осторожно, новости».

В мероприятии, которое состоялось 3 марта возле стен генконсульства Ирана, приняли участие члены юнармейского отряда «Беркут», организованного при гимназии № 3.

Юнармейцы провели «торжественно-траурную церемонию», приуроченную к «чествованию памяти и духовного наследия» верховного лидера страны аятоллы Сейеда Али Хаменеи, который был ликвидирован 28 февраля в ходе военной операции США и Израиля против Ирана.

«В знак глубокого уважения к государственному деятелю было организовано возложение цветов, объединившее множество неравнодушных людей», — говорится в пресс-релизе, опубликованном 5 марта в соцсетях отряда.

В нем также сообщается, что жители Астрахани «искренне соболезнуют невосполнимой потере дружественного народа».

Ранее иранский аятолла издал фетву о джихаде с призывом пролить кровь Трампа.

 
