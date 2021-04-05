Жителя Якутии приговорили к 22 годам колонии за насилие над дочерью

Суд назначил наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии для жителя Якутии, который обвиняется в совершении сексуального насилия в отношении своей малолетней дочери. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина в период с апреля 2017-го по сентябрь 2020 года совершал действия сексуального характера в отношении девочки, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Впервые он изнасиловал малышку, когда ей было всего шесть лет.

Согласно информации СК, о преступлениях россиянина стало известно после того, как в сентябре прошлого года после очередных приставаний со стороны пьяного родителя, дочь рассказала матери о совершенных им преступлениях.

Женщина увезла детей к родственникам и обратилась в полицию. Мужчину задержали. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у него есть склонности к гетеросексуальной педофилии.

Злоумышленник был признан виновным и приговорен к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что в отношении пострадавшего ребенка принят комплекс реабилитационных мер.

В марте сообщалось, что в Махачкале задержали мужчину-парикмахера по подозрению в совершении действий сексуального характера в адрес несовершеннолетних детей.