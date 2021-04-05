Большинство испанцев выступают против въезда туристов в страну

Около 59,7% граждан Испании выступают против разрешения въезда в страну иностранным туристам. Это связано с ограничениями, которые ввели из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на опрос центра Sigma Dos.

Согласно данным результатов исследования, 30,8% респондентов придерживаются более гибкой позиции, поэтому поддержали бы въезд иностранцев, в случае изменения мер контроля в стране на еще более строгие.

Кроме того, в процессе опроса стало известно, что большая часть населения страны (63,5%) не верит в то, что план вакцинации, который разработан правительством Испании, поможет стране вернуться к обычной жизни к лету.

Отмечается, что местные власти собираются вакцинировать 70% населения к концу лета. В стране одобрены к применению препараты Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

По информации Минздрава, к 3 апреля двумя дозами вакцин уже были привиты 2,8 млн человек.

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