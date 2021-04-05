В Кремле назвали трагедией гибель 5-летнего ребенка в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагедией гибель пятилетнего ребенка в Донбассе из-за запущенного ВС Украины беспилотника со взрывным устройством.

«Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок, это трагедия. Это последствия неурегулированности ситуации, последствия роста напряженности», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Украина также не соблюдает договоренности и ранее взятые обязательства, а решения о перестрелке принимаются на месте, без получения указаний от вышестоящих.

«Мы не видим действенных усилий со стороны Киева», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что в Кремле не располагают верифицированной информацией относительно гибели ребенка.

Песков отметил, что нет повода сомневаться в данных самопровозглашенных республик.

3 апреля народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что в поселке Александровское на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.